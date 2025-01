Obwohl es sich also lohnt, die Zollverhandlungen zu beobachten, glaubt Mark Haefele, Chief Investment Officer UBS Global Wealth Management, dass sowohl bei globalen Aktien als auch bei US-Aktien im Besonderen eine konstruktive Haltung angebracht ist. Der UBS-Spezialist erwartet, dass der Bullenmarkt anhält und der S&P 500 bis zum Jahresende die Marke von 6600 Punkten erreichen wird, was in erster Linie auf ein gesundes Gewinnwachstum von 9 Prozent zurückzuführen ist. Das Basisszenario bleibt bei selektiven neuen Zöllen unter Trump 2.0, die wahrscheinlich einmalige Preiserhöhungen in den USA verursachen, ohne eine schädlichere Inflationsspirale auszulösen. Haefele sieht gemäss einem Kommentar vom Dienstag eine geringere Chance für einen Bärenszenario eines "Zollschocks“, bei dem Trump hohe, pauschale Zölle auf die meisten US-Importe erhebt, was erhebliche Vergeltungsmaßnahmen der Handelspartner auslöst und die Inflation in die Höhe treibt.