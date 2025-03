Die Aussicht auf ein deutsches Infrastrukturprogramm in historischem Ausmass und auf massiv höhere Verteidigungsausgaben in Europa machten den Anlegern Appetit auf zyklische Titel. «Gekauft wird, was irgendwie von diesen Programmen profitieren könnte», sagt ein Händler. Dazu zählten zyklische Anteile wie die des Personalvermittlers Adecco (+4 Prozent), der baunahen Geberit (+3,9 Prozent) und Holcim (+0,6 Prozent). Dabei waren Geberit mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Sanitärtechnikkonzern hat 2024 das Gewinn-Niveau des Vorjahres nicht ganz gehalten, will aber dennoch mehr Dividende zahlen.