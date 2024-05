Die Ergebnisse des ersten Quartals seien im Grossen und Ganzen erwartungsgemäss ausgefallen, schreibt Analyst Michael Briest. So sei das Wachstum in Asien anhaltend stark gewesen und die Dynamik in Nordamerika habe sich deutlich verbessert. Die Entwicklung in der Region EMEA und in Lateinamerika sei dagegen verhaltener ausgefallen. Zudem habe der IT-Dienstleister vermeldet, dass im ersten Jahresviertel ein starker Start mit Microsofts Copilot gelungen sei. Obwohl das Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2024 und das Ziel, die "Vision 2026" zu erreichen, bekräftigt habe, bleibe der Markt allerdings skeptisch, so der Analyst weiter. Seine Schätzungsanpassungen nach oben spiegelten grösstenteils Wechselkursschwankungen wider.