In diesem Umfeld könne ein stärkerer Fokus auf die mittlerweile laufende Berichtssaison für eine gewisse Abwechslung sorgen. Während in der Schweiz die beiden Zykliker ABB und Schindler am Morgen über das erste Quartal berichtet haben, steht in den USA am Abend mit Netflix das erste grosse Technologie-Unternehmen an. Die Zahlen könnten als eine Bewährungsprobe für den Sektor gesehen werden, der seit zwei Wochen besonders stark unter den schwindenden Zinssenkungshoffnungen leide, so ein Marktbeobachter. Solange das Fed auf der geldpolitischen Bremse bleibe, müsse gerade von diesen Unternehmen ein sehr starker, optimistischer Ausblick kommen, um den Wind wieder zu drehen.