Der SMI eröffnet 0,04 Prozent im Plus. Die Avance ist vor allem stärkeren GS von Roche geschuldet, denn die Mehrheit der Titel notiert etwas tiefer. Nach sieben Plustagen für den SMI in Folge käme eine Konsolidierungsphase in Form einer leichten Gegenbewegung wenig überraschend. Zumal die Vorgaben aus den USA nur knapp positiv sind. Die US-Börsen wurden trotz der leichten Gewinne von den Sorgen wegen der Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump umgetrieben. So deutete auch das Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank die Erwartung eines verlangsamten Zinssenkungstempos an.