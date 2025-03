Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Vergangene Woche hatte der Leitindex SMI in einer insgesamt positiven Börsenwoche die Marke von 13'000 Punkten zurückerobert. Ob es in diese neuen Woche für einen Angriff auf die SMI-Bestmarke von 13'199 Punkten reichen wird, bleibt aber abzuwarten. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer insgesamt zunächst als stützend. Die Wall Street hatte sich am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. In Asien weisen die Börsen zum Wochenstart keinen einheitlichen Trend auf.