Nach den heftigen Schwankungen in den vergangenen Wochen ziehen die Kurse an der Wall Street zum Handelsstart am Montag kräftig an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte steigt zur Eröffnung am Montag ein Prozent auf 42'390 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 klettert etwas stärker auf 5738 Zähler. Am höchsten fällt das Plus mit 1,7 Prozent auf 18'085 Punkte beim Index der Technologiebörse Nasdaq aus. Anleger setzten auf einen gemässigteren Kurs von US-Präsident Donald Trump bei der kommenden Zollrunde.