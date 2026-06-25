In Südkorea trieben die Micron-Zahlen sowie eigene Börsenpläne die heimischen Chip-Giganten an. SK Hynix kündigte an, durch eine Notierung an einer US-Börse bis zu 29,4 Milliarden Dollar einnehmen zu wollen. Die ‌Aktien des Unternehmens stiegen im frühen Handel um bis zu 11,6 Prozent. Die Papiere des Konkurrenten Samsung Electronics gewannen bis zu 6,2 Prozent, womit der Börsenwert des Konzerns die Marktkapitalisierung von Tesla oder Meta übertraf. Analyst Jeff Kim von KB Securities-Jefferies rechnet damit, dass ​Samsung dem Beispiel von SK Hynix folgen und ebenfalls in den USA gelistet werden könnte. «Chip-Aktien befinden ​sich an einem Wendepunkt», erklärte Kim. Eine US-Notierung werde ein starker Katalysator ​für die Bewertung der südkoreanischen Unternehmen sein.