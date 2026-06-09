In Tokio erholten sich vor allem die Technologiewerte von ihren jüngsten Verlusten. So sprangen die ‌Papiere des Chipanlagenbauers Tokyo Electron um 7,3 Prozent nach oben, und der ​Halbleiter-Tester Advantest gewann 4,12 Prozent. «Das Vertrauen in KI-bezogene Aktien bleibt stark, aber es gab auch Vorsicht wegen der rasanten Markterholung», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege bei IwaiCosmo Securities. Einige Anleger hätten Aktien verkauft, «um Geld für den in dieser Woche anstehenden Börsengang von SpaceX zu sammeln». Zu den Verlierern zählten der Technologieinvestor SoftBank mit einem Minus von 2,9 Prozent sowie der Roboterbauer Fanuc, der 0,95 Prozent abgab. Finanzwerte wie Mitsubishi UFJ (plus 0,5 Prozent) und Mizuho (plus ‌1,4 Prozent) profitierten von der Erwartung einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BOJ).