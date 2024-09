Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 41.563,08 Punkten in das lange Feiertagswochenende verabschiedet. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,0 Prozent auf 5648,40 Punkte und die technologielastige Nasdaq stieg um 1,1 Prozent auf 17.713,62 Stellen. Am Montag bleiben die US-Börsen wegen des Labor Day geschlossen.