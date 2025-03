Der Goldpreis ist am Freitag weiter gestiegen und hat ein Rekordhoch knapp unter der Marke von 3.000 US-Dollar erreicht. Geopolitische Risiken und ein eskalierender Zollstreit sorgten weiter für eine hohe Nachfrage nach dem sicheren Anlagehafen Gold. Am Morgen stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf fast 2994 Dollar und damit so hoch wie noch nie.