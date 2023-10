«An den positiven Aussichten auf eher sinkende US-Renditen ändert sich aber nichts», heisst es in einem Kommentar. So habe die Chefin des San Francisco Fed, Mary Daly, am Dienstagabend gesagt, dass die Risiken zwischen zu viel und zu wenig bei der Inflationsbekämpfung relativ ausgeglichen seien. «Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel könnte damit weiter anhalten.» Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass die an diesem Nachmittag erwarteten US-Produzentenpreise keine negativen Überraschungen bereithalten. Am Abend steht noch das Fed-Protokoll an. Allerdings sei dies nach den zuletzt vermehrt beschwichtigenden Kommentaren von Fed-Mitgliedern etwas überholt, meinte ein Händler.