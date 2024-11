Der SMI steigt 1,1 Prozent auf 11'930 Punkte. Nach den drei Verlustwochen in Folge geht es an der Schweizer Börse zum Start in die neue Woche damit erst einmal aufwärts. Mit einer kräftigen Gegenbewegung setzt sich der Leitindex SMI oberhalb der 11'900er-Marke fest, nachdem er am Freitag erstmals in diesem Monat noch unter 11'800 Punkten geschlossen hatte.