Erneut dürften die zuletzt stark gebeutelten AMS Osram im Fokus stehen. Am Vorabend hat das Unternehmen überraschend einen grossen Abschreiber nach einer Kundenstornierung angekündigt. In Frage steht vor allem der einstige Hoffnungsträger mit der 8-Zoll-LED-Fabrik in Kulim in Malaysia.