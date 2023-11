Die Vorgaben aus Übersee sind für den Handelstag am Donnerstag neutral. In Ermangelung an wichtigen Firmenterminen wird das Interesse vieler Anleger daher der taumelnden Signa gelten. Zuletzt hat die Globus-Mutter Signa Retail Selection Antrag auf Gläubigerschutz gestellt. Sie soll nicht in Abhängigkeit des Insolvenzverfahrens der österreichischen Muttergesellschaft geraten und geordnet liquidiert werden. Dass Signa zahlungsunfähig ist, interessiert in der Schweiz nicht nur wegen Globus, hat doch die Gruppe bei Julius Bär Kredite von 606 Millionen Franken offen.