Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,08 Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0807 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Zum Franken pendelt der Euro weiter in einer engen Spanne um die 0,97er-Marke und geht aktuell zu 0,9715 Franken um. Der Dollar nimmt derweil mit 0,8985 Franken die 0,90er-Marke wieder ins Visier.