Hierzulande stehen diese Woche noch ein paar Nachzügler mit Halbjahreszahlen in den Startlöchern, allerdings erst ab Dienstag mit BVZ und der MCH Group. Baloise und Santhera folgen am Donnerstag. Ausserdem veröffentlicht der Flughafen Zürich am Mittwoch die Verkehrszahlen für August und am selben Tag hält Richemont seine GV ab. Heute Nachmittag äussert sich Swiss Re zudem am Branchentreff in Monte Carlo zum Rückversicherungsgeschäft und der Telekomkonzern Sunrise, der bald wieder an die hiesige Börse soll, hält seinen Kapitalmarkttag ab.