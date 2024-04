An der Schweizer Börse zeichnet sich nach dem verlängerten Osterwochenende am Dienstag ein freundlicher Start in das zweite Quartal ab. Damit würde der Leitindex SMI zunächst seine Tendenz der ersten drei Monate fortsetzen, in denen er insgesamt um etwas mehr als 5 Prozent gestiegen war. Die Vorgaben aus Übersee werden von Händlern als durchwachsen bezeichnet. In den USA waren die Börsen bereits am Ostermontag wieder geöffnet und haben sich uneinheitlich entwickelt. Die asiatischen Börsen finden am Dienstag ebenfalls keine einheitliche Richtung.