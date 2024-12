Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag eine Spur niedriger gesehen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost lassen laut Händlern eine leicht schwächere Eröffnung erwarten. An der Wall Street hätten die Anleger am Vortag nach den Kursrekorden in der Vorwoche und vor der am kommenden Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung eine vorsichtigere Gangart eingeschlagen und einen Teil der Gewinne ins Trockene bringen wollen, heisst es am Markt. Eine Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte scheint dabei wahrscheinlich und dürfte aber schon in die Kurse eingepreist sein.