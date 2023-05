Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag eher gedrückt. Schuld daran ist US-Notenbank-Chef Jerome Powell, sind sich Börsianer einig, denn dieser lässt sich in Sachen Zinsen alle Türen offen. Nur die Tür in Richtung von Zinssenkungen bereits in der zweiten Jahreshälfte habe sich nach seinen Kommentaren bereits am Vorabend geschlossen, fasst es ein Händler zusammen. "Zwar ist jetzt eine Pause wahrscheinlich, aber ein Ende des Zinserhöhungszyklus wollte Powell gestern noch nicht verkünden." Dies in Kombination mit einem Leitzinssatz über fünf Prozent in den USA und einem Ölpreis, der ganz klar das Rezessionsszenario spielt, dürfte den Aktienmärkten das Leben im saisonal schwachen Börsenmonat Mai sehr schwer machen, erklärte der Experte weiter. Am Nachmittag folgt dann noch die Europäische Zentralbank mit ihrer nächsten Zinsentscheidung. Der Konsens geht von einer weiteren Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Sollte EZB-Chefin Christine Lagarde noch einmal einen grösseren Schritt wagen, dürfte das nicht gut aufgenommen werden. "Alles in allem ist die Börsenwelt in den kommenden Wochen und Monaten nicht die attraktivste", meinte daher ein Händler.