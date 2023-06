Bis auf die Zentralbankentermine sind Impulsquellen am Donnerstag Mangelware. Am Nachmittag könnten eventuell die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt noch die Kurse beeinflussen. Darüber hinaus äussert sich Fed-Chef Powell erneut: Nach den Aussagen am Mittwoch vor dem US-Repräsentantenhaus spricht er am Donnerstag vor dem Senat.