Der SMI fällt nach Börseneröffnung 0,5 Prozent. Eine negative Kursreaktion der schwergewichteten Novartis-Aktien nach Zahlen sowie schwache Vorgaben von US-Technologiewerten dürften laut Händlern den Markt am Mittwoch belasten. Die am Dienstagabend nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiekonzerne Microsoft, AMD und Alphabet kamen bei den Anlegern nicht gut an. Angesichts der hohen Bewertungen vor allem im US-Technologiebereich könnten diese Berichte nun Anlass für Gewinnmitnahmen bieten, wird befürchtet.