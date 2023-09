Erneut belastete die angespannte Lage des chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande. Nach dem Einbruch am Vortag gab der Wert in Hongkong erneut nach. Auch der Immobiliensektor insgesamt stand unter Druck. Evergrande hatte zuletzt die Zinszahlung für eine Anleihe nicht bedient. In den Fokus rückte erneut der unter einer milliardenschweren Schuldenlast ächzende chinesische Immobilienkonzern Evergrande, weil die Tochterfirma Hengda Real Estate Group eine am Vortag fällige Anleihe in Höhe von umgerechnet knapp 520 Millionen Euro nicht bedient hat. Erst am Wochenende hatte Evergrande mitgeteilt, wegen der laufenden Ermittlungen der Behörden bei Hengda, keine neuen Anleihen ausgeben zu können. Evergrande-Aktien rutschten am Dienstag erneut um bis zu acht Prozent ab, nachdem sie zum Wochenstart bereits um 22 Prozent eingebrochen waren. Auch der Bauträger China Oceanwide liess die Sorgen um Chinas Immobiliensektor, der etwa ein Viertel der chinesischen Wirtschaft ausmacht, erneut hochkochen.