Am Montag will US-Präsident Donald Trump weitere Details zu den Zöllen im Halbleitersektor bekanntgeben. Bei verschärften Zollbestimmungen der USA für Importprodukte bleiben elektronische Geräte wie Smartphones und Computer nur vorübergehend verschont. Das stellte US-Handelsminister Howard Lutnick am Sonntag klar. Demnach sollen diese vielfach aus China eingeführten Produkte gesonderten Zöllen unterliegen, die unter die Rubrik Halbleiter fallen. Diese Abgaben würden möglicherweise in einem oder zwei Monaten verhängt.