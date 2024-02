Dieser Anstieg wurde zum Teil durch den fallenden Yen begünstigt. Am Dienstag war er zum ersten Mal in diesem Jahr über die Schlüsselmarke von 150 Dollar gefallen. Zuletzt lag der Yen bei 150,55 pro Dollar. «Wenn es zu einer Intervention kommt, denke ich, dass sie in der Nähe des Hochs vom Oktober 2022 und des Hochs von Mitte November liegen wird», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, mit Hinweis auf die Interventionsbemühungen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung. Japans Währungshüter warnten am Mittwoch vor schnellen und spekulativen Schwankungen des Yen.