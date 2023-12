Alphabet sprang um 5,3 Prozent nach oben. Die Papiere von Apple, Nvidia und Intel gewannen in ihrem Kielwasser zwischen einem und gut zwei Prozent. Alphabet hatte am Mittwoch ein neues Modell der Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt. «Es ist im Grunde eine Geschichte von zwei Aktienmärkten heute - einem mit Technologiewerten und einem mit alles anderem», sagte Ken Mahoney, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Mahoney in New Jersey. «Alphabet ist zwar nicht auf KI-Einnahmen angewiesen, aber die Technologie wirkt sich positiv auf die Erträge aus.»