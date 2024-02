Das Potenzial die Märkte in die eine oder andere Richtung zu bewegen, haben die am Dienstag anstehenden Daten zur US- Teuerung. Fällt die Inflation höher als erwartet aus, dann ist bei Aktien mit Abschlägen zu rechnen. Denn damit würde die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen weiter abnehmen. Im Dezember hatte die Inflationsrate auf 3,4 Prozent zugelegt, nach plus 3,1 Prozent im November.