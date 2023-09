Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag eine Spur schwächer gesehen. Die Vorgaben aus den USA sind negativ. Doch vor den zahlreichen Zentralbankterminen in der neuen Woche dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am vergangenen Donnerstag steht nun die der US-Notenbank Fed am Mittwochabend im Mittelpunkt. Am Tag darauf stehen die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England auf dem Terminkalender. Am Freitag komplettiert die Bank of Japan dann den Reigen der Zinsbeschlüsse. Die EZB hatte am Donnerstag zwar die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöht, aber zugleich starke Signale gesendet, dass sie tatsächlich am Ende ihrer Zinsanhebungen angelangt sein könnte. Dies hatte den Börsen kräftig Auftrieb gegeben.