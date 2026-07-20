Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in ‌den ⁠Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,3 ⁠Prozent niedriger bei 24'830 Punkten geschlossen. Für fallende Kurse an den ‌Börsen in Europa und in ‌den USA sorgte ein erneuter ​Ausverkauf im Technologiesektor. Im Mittelpunkt am Montag steht erneut die Inflation. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die deutschen Erzeugerpreise im Juni um 0,2 Prozent zum Vormonat gesunken sind. ‌Im Mai hatten sie noch um 0,3 Prozent angezogen. In der Statistik werden die Preise für Produkte von ​Herstellern geführt, bevor sie etwa in den Gross- ​und Einzelhandel kommen. Sie gelten ​als frühe Signalgeber für die allgemeine Inflation.