"Zurückhaltung" - so lautet das Investoren-Motto auch am Donnerstag. Am Schweizer Aktienmarkt bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne von gerade einmal 50 Punkten, wobei er sich dank der Kursgewinne bei den beiden Pharmaschwergewichten überwiegend im Plus aufhält. "Eine kurz vor dem Abgrund stehende Regionalbank in den USA und die Fed-Sitzung in der kommenden Woche wirken auf die Anleger wie eine Mauer, an der auch die starken Zahlen der grössten US-Technologiekonzerne weiterhin abprallen", fasst ein Händler die aktuelle Stimmungslage zusammen.