Nach den Abgaben der vergangenen Tage hat der US-Markt am Mittwoch eine kleine Gegenbewegung gezeigt. Der Dow Jones-Index ist mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen, wobei er vor allem gegen Ende des Handelstages noch etwas deutlicher ins Plus drehte. Der am Vortag noch stark gebeutelte technologienahe Nasdaq-Index zeigte gar eine klare Erholung.



Am Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich die Agenda bezüglich Unternehmensanlässen vor dem Start in die Berichtssaison zum dritten Quartal sehr dünn, auf der Agenda steht lediglich die Generalversammlung von Dormakaba. Von volkswirtschaftlicher Seite her steht die Publikation der Logiernächte in der Schweizer Hotellerie für den Sommermonat August durch das Bundesamt für Statistik an.