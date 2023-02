Nach den US-Inflationsdaten gehen die Anleger in Asien am Mittwoch in Deckung. Die Verbraucherpeise deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed in naher Zukunft weitere Zinsschritte unternehmen könnte, um die Inflation in Schach zu halten. "Wenn ich die frühere Rhetorik der US-Notenbank, die Zinssätze länger hoch zu halten, mit den jüngsten Zahlen zum Verbraucherpreisindex kombiniere, scheint es wahrscheinlich, dass es zu einer gewissen Mässigung an den Aktienmärkten kommen wird", sagte Manishi Raychaudhuri, Leiter der Asien-Pazifik-Aktienanalyse bei BNP Paribas.