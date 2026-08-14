Trotz der Spannungen im Nahen Osten und der Sorge vor einer Ausweitung des ​Konflikts mit dem Iran zeigten ⁠sich die Ölmärkte wenig bewegt. Am Rohstoffmarkt stagnierte die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 87,02 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl ‌WTI notierte kaum verändert bei 81,24 Dollar. Zuvor hatten die Preise nachgegeben, steuerten aber dennoch auf einen Wochengewinn von rund vier Prozent zu, da die Anleger die geopolitische Lage genau im Blick behielten.