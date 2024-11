Dort erweist sich vor allem China als Stimmungskiller. Bereits am Freitag hatten die jüngsten Konjunkturmassnahmen Pekings enttäuscht, nun fielen zum Wochenstart die Inflationszahlen tiefer als erwartet aus. Dies schüre die Sorgen um eine Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, heisst es. Am heutigen Montag beginnt nun in China der Singles' Day - das Äquivalent zum Black Friday. In einer Notiz von ING heisst es, dass der Singles' Day zeigen werde, wie es um den Konsum in China bestellt ist.