In Tokio kletterte der Nikkei-Index auf ein Rekordhoch. Getrieben von der positiven Entwicklung an der Wall Street legte der 225 Werte umfassende Index um 0,8 Prozent auf 42.179,84 Punkte zu. Damit durchbrach der Leitindex erstmals die Marke von 42.000 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,7 Prozent auf 2928,30 Punkte. Die Gewinne waren breit gestreut. 178 der 225 Nikkei-Werte legten zu, darunter auch das Index-Schwergewicht Fast Retailing, die Muttergesellschaft des Moderiesen Uniqlo, mit einem Plus von 1,5 Prozent. Bei den Chipwerten stiegen Tokyo Electron um 1,2 Prozent und Disco Corp um rund drei Prozent. Socionext gewann 4,7 Prozent, gefolgt von Sumco. Sony verbuchte ein Plus von 3,7 Prozent. Analysten führen die jüngste Rally bei japanischen Aktien auf den schwachen Yen und mehr Klarheit über den Ausgang der diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen zurück. «Es könnte zu weiteren Kursgewinnen kommen, wenn die Unternehmen gute Gewinne melden», sagte Kenji Abe vom Finanzdienstleister Daiwa Securities. Der Nikkei-Index könne dann bis auf 42.600 oder 42.700 Punkte steigen.