Am Nachmittag kommt es in Bern immerhin zu einem spannenden Zusammentreffen. UBS-Chef Sergio Ermotti tritt am Industrietag des Verbands der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) auf. Spannend ist das, weil sich Vertreter der Industrie in den Medien zuletzt über die einzig verbliebene Grossbank beschwert haben. Diese habe im Firmenkundengeschäft wegen des schwächeren Wettbewerbs die Konditionen seit der Übernahme der CS verschlechtert, so der Vorwurf. Auch die Wettbewerbskommission stellte kürzlich in einem Bericht eine erhöhte Marktmacht der UBS und eine Verminderung des Wettbewerbs in Teilmärkten fest.