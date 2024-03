An der Wall Street war es nach den jüngsten Kursgewinnen zum Wochenschluss ebenfalls bergab gegangen. In Erwartung bald sinkender Zinsen in den USA und in der Euro-Zone hatten viele Anleger in den vergangenen Wochen bei Aktien zugegriffen. Das Thema Zinspolitik bleibt auch weiter in aller Munde. Investoren haben vor allem die Inflationsdaten für Februar aus den USA im Fokus, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie erhoffen sich davon weitere Hinweise auf den Zeitpunkt der geldpolitischen Wende der US-Notenbank Fed.