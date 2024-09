Der Schweizer Franken hat am Montagabend weiter an Stärke gewonnen. Der Euro notierte zuletzt bei 0,9413 Franken, während er am späten Nachmittag noch 0,9445 Franken gekostet hatte. Auch der US-Dollar schwächte sich am Abend ab und wird zurzeit bei 0,8466 Franken gehandelt, nach 0,8483 am Nachmittag.