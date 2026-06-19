10:00
Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed haben dem Dollar zum Wochenschluss erneut Rückenwind verliehen. Der Dollar-Index kletterte um bis zu 0,3 Prozent auf 101,13 Punkte und markierte damit ein frisches Ein-Jahres-Hoch. Auf Wochensicht hat er mehr als ein Prozent zugelegt. Der Euro fiel am Freitag in der Spitze um 0,3 Prozent auf 1,1416 Dollar, den tiefsten Stand seit Mitte März.
Eine restriktive Geldpolitik der Fed könnte einen Aufwärtstrend beim US-Dollar auslösen, sagte Lee Hardman, leitender Währungsanalyst bei MUFG. Laut Daten des Finanzdienstleisters LSEG preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent für eine Zinserhöhung bis September ein. Die positiveren Aussichten für das US-Wirtschaftswachstum verstärkten die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik - die letzten drei Arbeitsmarktberichte hatten deutlich höhere monatliche Beschäftigungszuwächse gezeigt als von Ökonomen prognostiziert.
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09:30
Der Leitindex SMI tritt im frühen Handel mehr oder weniger auf der Stelle. Nach einer halben Stunde steht er bei 13'775,39 Punkten (+0,07 Prozent). Dabei sind die Gewinner (14) in der Überzahl. Der SMIM bewegt sich mit -0,04 Prozent Prozent auf 3101,26 Punkte ebenfalls kaum, während der breite SPI 0,08 Prozent hinzugewinnt auf 19'478,68 Zähler.
Im weiteren Handelsverlauf kann es hier und da zu Ausschlägen kommen, da heute grosser Verfallstag ist - «Hexensabbat». Dann laufen an der Terminbörse Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelaktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursschwankungen kommen. Derweil bleibt die Wall Street wegen des Feiertages «Juneteenth» geschlossen.
Bei Amrize (-1,8 Prozent) und der UBS (-1,4 Prozent) sind es ebenfalls Analystenkommentare, die die Kurse bewegen, allerdings nach unten. Zu Amrize äussern sich die Experten von Jefferies unterdessen vorsichtig mit Blick auf die anstehenden Halbjahreszahlen. Die UBS wiederum leidet zusammen mit Julius Bär (-3,2 Prozent) unter einer Herunterstufung durch KBW.
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09:00
Die UBS markiert das Schlusslicht mit 1,8 Prozent Verlust. Keefe, Bruyette & Woods hat zwar das Kursziel auf 38 Franken erhöht, gleichzeitig jedoch das Rating auf Underperform gesenkt. Erst am Vortag hatten die Papiere noch angesichts eines Rekordkursziels zu den grössten Gewinnern unter den Blue Chips gehört.
Nach wie vor treibt die Lage im Iran die Märkte vor sich her. So trat das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran offiziell in Kraft, und der kommerzielle Schiffsverkehr kehrte allmählich in die Strasse von Hormus zurück. Das sorgt für eine Erholung der Risikostimmung.
Gleichzeitig dürften Berichte wie etwa, dass US-Vizepräsident JD Vance vorerst nicht zu Verhandlungen in die Schweiz reist, Fragen aufwerfen. Zudem gibt es Berichte, wonach der Iran zunächst Zeichen einer Umsetzung des Abkommens fordert. Dazu ist heute noch grosser Verfallstag - «Hexensabbat». Dann laufen an der Terminbörse Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelaktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursschwankungen kommen. Derweil bleibt die Wall Street wegen des Feiertages «Juneteenth» geschlossen.
Dabei sprechen die Vorgaben durchaus für einen freundlichen Wochenschluss. In den USA war der Aktienmarkt am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Die Ölpreise wiederum notieren unterhalb von 80 US-Dollar das Fass.
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08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:00
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07:30
Zum Wochenschluss macht sich etwas Unruhe breit. Die für diesen Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran wurden dem Schweizer Aussenministerium zufolge abgesagt.
US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian haben bereits ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das die im April verkündete Waffenruhe verlängert und unter anderem eine Öffnung der Strasse von Hormus vorsieht. Die Unterhändler beider Seiten wollen in den kommenden 60 Tagen an einem dauerhaften Waffenstillstand arbeiten.
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07:00
Die Aktien von Idorsia gewannen gestern über 20 Prozent dazu. Die Chancen stehen gut, dass der Aufwärtsdrang am Freitag weitergeht.
Mehr dazu hier:
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06:10
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05:00
Die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran und sinkende Ölpreise treiben die Börsen in Japan und Südkorea auf Rekordhochs. Der japanische Nikkei-Index legte um 0,8 Prozent zu und markierte damit den fünften Höchststand in Folge. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 8,5 Prozent. In Südkorea stieg der Leitindex um 3,1 Prozent. Sein Wochengewinn summierte sich auf 15,3 Prozent.
Analysten warnten jedoch, der Iran werde die Kontrolle über die Strasse von Hormus wahrscheinlich nicht aufgeben. Die zollfreie Durchfahrt sei nur für 60 Tage garantiert. «Die zukünftige Verwaltung der Meerenge wird vom Iran und Oman geleitet werden, was dem Iran die Möglichkeit gibt, eine 'maritime Dienstleistungsgebühr' zu erheben», sagte Madison Cartwright, eine leitende Geoökonomie-Analystin bei der Commonwealth Bank of Australia. «Das untergräbt die internationalen Normen der freien Schifffahrt und schafft einen Präzedenzfall, dem andere folgen könnten.»
Die Aktien des Intel-Zulieferers Ibiden stiegen im Handelsverlauf in Tokio um bis zu fünf Prozent und notierten zuletzt 1,11 Prozent im Plus. Die Papiere des Branchenkollegen Furukawa Electric legten um 15 Prozent zu. Die Titel des Technologie-Investors SoftBank Group und des Herstellers von Chip-Testgeräten Advantest stiegen um 3,25 beziehungsweise 4,19 Prozent. Die Börsen in Festlandchina, Hongkong und Taiwan bleiben wegen eines Feiertags geschlossen.
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04:00
Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 161,15 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,7686 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8052 Franken vor.
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03:00
Die Aussicht auf ein grösseres Angebot nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran drückt die Ölpreise.
Bereits am Donnerstag hatten beide Sorten den niedrigsten Stand seit Anfang März erreicht. Zuvor hatten mehrere Tanker die Strasse von Hormus passiert «Händler warten noch auf handfeste Beweise, dass sich der Tankerverkehr durch die Strasse von Hormus tatsächlich normalisiert, bevor sie auf einen weiteren Preisrückgang setzen», sagte KCM-Marktanalyst Tim Waterer. Vor dem Krieg wurde etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggasaufkommens durch die Meerenge transportiert.
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02:00
Der Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 51.564,70 Punkte zu. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex zunächst ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor er nach der US-Zinsentscheidung unter Druck geriet. Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ergibt sich nun ein Plus von 0,71 Prozent. An diesem Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 1,08 Prozent auf 7.500,58 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,48 Prozent auf 30.406,19 Punkte nach oben.
Die Notenbank Fed hatte ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Damit erfüllten die Währungshüter auch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh den Wunsch von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen nicht. Und da die Fed für 2026 mit einer deutlich höheren Inflation als bisher rechnet, werden am Markt statt Zinssenkungen jetzt zunehmend Anhebungen ab September erwartet. Allerdings mildere die anhaltende Talfahrt der Ölpreise inzwischen die Zinsängste etwas ab, kommentierte Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime.
Besitzer von Halbleiteraktien freuten sich dank der anhaltenden Euphorie rund um Künstliche Intelligenz über weitere Kursgewinne. Für Intel ging es um 10,6 Prozent hoch, nachdem Trump erklärt hatte, das Unternehmen habe mit Apple einen Vertrag über die Herstellung von Chips abgeschlossen. Die Titel der Branchenkollegen AMD , Marvell Technology und Micron zogen um bis zu 8,7 Prozent an.
Für den Börsenneuling und Überflieger SpaceX ging es nach dem fünfprozentigen Kursrücksetzer vom Vortag um 3,6 Prozent auf 185 US-Dollar nach unten. In der Spitze hatte der Kurs mit 225,64 Dollar gut zwei Drittel über dem Ausgabepreis am Freitag gelegen. Der Börsenwert des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk war damit bis auf knapp drei Billionen Dollar gestiegen, was SpaceX zeitweise Platz vier unter den weltweit wertvollsten Unternehmen beschert hatte. Aktuell belegt SpaceX den sechsten Platz - hinter Nvidia , Alphabet , Apple, Microsoft und Amazon .
Die Anteilsscheine von Take Two Interactive stiegen um fast fünf Prozent. Die Tochtergesellschaft Rockstar Games hatte mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das mit Spannung erwartete Videospiel «Grand Theft Auto VI» am 25. Juni beginnen werden. Das grosse Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte.
Für die Anteilsscheine von Kroger ging es um mehr als acht Prozent nach unten. Der Lebensmittelhändler hatte angedeutet, dass der wirtschaftliche Druck auf die Verbraucher sowie die Investitionen zur Gewinnung von Marktanteilen die kurzfristige Geschäftsentwicklung belasten könnten.
(cash/AWP/Reuters)