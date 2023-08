"Während die schlechten Wirtschaftsdaten aus China weiterhin schlechte Nachrichten sind, wird die anhaltende wirtschaftliche Stärke in den USA ironischerweise wieder als schlechte Nachricht angesehen, da die Angst vor den Zinsen wieder zugenommen hat", heisst es in einem Kommentar von Barclays. "Steigende Renditen vor dem Hintergrund eines starken Konsums, zunehmender fiskalischer Bedenken und erneuter Inflationsrisiken stellen den Hype um die sanfte Landung in Frage und schaden den Aktienbewertungen trotz teilweise robuster Gewinne." Dies bringe das Fed in eine Zwickmühle, wie das zur Wochenmitte veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung zeigte. Entsprechend werde das Notenbanktreffen in Jackson Hole nächste Woche der nächste grosse Katalysator für die Märkte sein.