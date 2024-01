Neue Massnahmen zur Stützung des Marktes bremsen am Montag die Talfahrt an den chinesischen Märkten. Die Ausleihe bestimmter Aktien, so genannter «restricted shares», ist seit Handelsbeginn verboten. Die Börse in Shanghai legte um 0,3 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,1 Prozent. Ein Gericht in Hongkong ordnete die Abwicklung des weltweit am höchsten verschuldeten chinesischen Immobilienentwicklers China Evergrande an. Während der Yuan kaum auf die Nachricht reagierte, sagten Händler und Analysten, das Urteil habe die Marktstimmung gedrückt. Es «erinnert die Investoren an den Abschwung im chinesischen Immobiliensektor», sagte Ken Cheung, leitender Devisenstratege für Asien bei der Mizuho Bank.