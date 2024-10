Beflügelt von einer Rally an den chinesischen Börsen legen die asiatischen Märkte am Donnerstag zu. Die Börse in Shanghai gewann 1,0 Prozent auf 3292,20 Punkte, nachdem die chinesische Notenbank PBOC ein 500 Milliarden Yuan schweres Programm zur Ankurbelung der Kapitalmärkte aufgelegt hatte. Die Anleger zeigten sich erleichtert über die konkreten Schritte zur Umsetzung der angekündigten Konjunkturmassnahmen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,0 Prozent auf 3993,95 Punkte, nachdem er am Vortag um sieben Prozent eingebrochen war und den grössten Tagesverlust seit Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnet hatte. Die Anleger warten nun gespannt auf eine Pressekonferenz des Finanzministeriums am Samstag, bei der Details des fiskalischen Konjunkturpakets bekannt gegeben werden sollen. «Es ist wahrscheinlich, dass andere politische Entscheidungsträger, sobald die Details des Ausgabenvolumens bekannt sind, besser in der Lage sein werden, unterstützende Massnahmen zu ergreifen, die für ihre Aufgaben relevant sind», schrieben die Ökonomen der Bank ING, die in den kommenden Wochen und Monaten weitere fiskalische Stimuli erwarten.