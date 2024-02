Am Mittwoch wird der deutsche Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Dienstag hatte er 0,9 Prozent schwächer bei 16'880,83 Punkten geschlossen. Die US-Inflationsdaten für Januar hatten auf eine unerwartete Zähheit der Teuerungsrate hingewiesen und damit neue Zinssorgen der Anleger geschürt. Im Fokus am Mittwoch stehen Unternehmen. Im milliardenschweren Anlegerprozess um den Dieselskandal vor dem Oberlandesgericht Braunschweig soll der langjährige Volkswagen-Chef Martin Winterkorn als Zeuge aussagen. Die Kläger werfen Volkswagen und der Porsche Holding vor, die Informationen über «Dieselgate» lange geheim gehalten und ihnen dadurch einen Wertverlust ihrer Aktien eingebrockt zu haben. Zudem nehmen Investoren die Geschäftszahlen von Thyssenkrupp unter die Lupe. Der Industriekonzern hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 unter dem Strich rote Zahlen geschrieben und seine Erwartungen für das Gesamtjahr teilweise nach unten geschraubt. Ursache seien unter anderem schwächere Ergebnisse und Abschreibungen in der Stahlsparte gewesen.