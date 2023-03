Die Währungshüter der EZB tendieren einem Insider zufolge trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor wahrscheinlich dazu, auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag am geplanten großen Zinsschritt festzuhalten. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) erwarte, dass die Inflation auch in den kommenden Jahren zu hoch bleiben werde, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte zwar erst unlängst die Intention der Notenbank noch einmal bekräftigt, die Zinsen auf der Sitzung kräftig um 0,50 Prozentpunkte anzuheben. Doch der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA hatte die Finanzmärkte erschüttert. Investoren zweifelten zuletzt an der Bereitschaft der EZB, einen weiteren kräftigen Zinsschritt vorzunehmen.