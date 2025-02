Angesichts der Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump am Montag neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle US-Stahl- und Aluminiumimporte ankündigen wird, fielen die japanischen Stahlhersteller um rund ein Prozent. «Das verstärkt den potenziell drohenden Preisschock durch Trumps Handelspolitik. Kurzfristig ist das inflationär. Längerfristig und in der Summe wird es das Wachstum bremsen. Hinzu kommt, dass sich in der Weltwirtschaft eine »Machst du dies - Mach ich das«-Dynamik entwickelt, da Wettbewerber wie China mit Gegenmassnahmen reagieren. Derzeit reagieren die Märkte hauptsächlich auf die Unsicherheit», erklärt Kyle Rodda, leitender Marktanalyst bei capital.com in Melbourne. In Japan fielen die Aktien des Stahlkonzerns Nippon Steel um mehr als zwei Prozent. Das Unternehmen lehnte es am Montag ab, die Äusserung von US-Präsident Donald Trump zu kommentieren, wonach niemand eine Mehrheitsbeteiligung an US Steel haben kann. Am Freitag sagte Trump, dass das 14,9 Milliarden Dollar schwere Angebot von Nippon Steel für US Steel die Form einer Investition statt eines Kaufs annehmen würde. Zwei Insidern zufolge hat der grösste japanische Stahlhersteller sein Angebot bsiher nicht zurückgezogen.