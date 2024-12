An der Schweizer Aktienbörse halten sich am Montagvormittag die Aktivitäten sehr in Grenzen. Die Umsätze am letzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr seien dünn, heisst es am Markt. Die meisten Marktteilnehmer hätten eine Brücke ins neue Jahr geschlagen und daher ihre Bücher schon anlässlich des grossen Verfalls an der Euro kurz vor Weihnachten bereinigt und sich danach allmählich zurückgezogen, sagt ein Händler. Möglicherweise komme es bei einzelnen Aktien noch zu Window Dressing. «Aber das Jahr ist gelaufen, die Bücher sind zu», sagt ein anderer Händler. Einige Märkte in Europa, unter anderem die Deutsche Börse, beenden den Handel und damit das Börsenjahr 2024 heute vorzeitig. Dagegen findet hierzulande ein regulärer Handel bis 17.30 Uhr statt.