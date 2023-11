Damit befindet sich der hiesige Markt in guter Gesellschaft. Auch in Europa und den USA haben die wichtigsten Indizes drei Monate in Folge Verluste eingefahren. Sorgen über das künftige Gewinnwachstum und eine mögliche Konjunkturabschwächung in einer Zeit, in der die Zinsen voraussichtlich noch länger hoch bleiben werden, erweisen sich als hartnäckige Belastungsfaktoren. In Europa ist das BIP zuletzt gar geschrumpft.