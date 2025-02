Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen asiatischen Handel gestiegen. Der weltweit führende Ölexporteur Saudi Aramco hatte am Mittwoch eine Erhöhung der Preise für die Märzlieferungen an Käufer in Asien angekündigt. Das Unternehmen begründete dies mit der steigenden Nachfrage aus China und Indien und der Unterbrechung russischer Öllieferungen durch verschärfte US-Sanktionen. Aramco erhöhte auch den Märzpreis für Lieferungen in alle anderen Regionen.