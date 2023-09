Auch die nicht ganz so schlecht wie erwartet ausgefallenen Daten der Handelsbilanz aus China hätten die Stimmung kaum angehoben, meinte ein Händler. Die zahlreichen, von der Regierung in Peking ergriffenen Massnahmen hätten bisher jedenfalls nicht zu einer Dynamisierung des Wachstums geführt. «Die Zeiten, in denen China mit neuen Schulden oder billigem Geld sofort für neues Wachstum sorgen konnte, sind im Moment definitiv vorbei», sagte er. Am Nachmittag stehen noch die wöchentlichen Zahlen vom US Arbeitsmarkt auf der Agenda und dürften bei Investoren auf Interesse stossen.