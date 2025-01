Der Goldpreis bleibt am Mittwoch auf Rekordkurs. Am Morgen wird an der Börse in London je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) 2750 US-Dollar gezahlt und damit fünf Dollar mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich war der Preis bis auf 2758 Dollar gestiegen; ein Hoch seit Anfang November.